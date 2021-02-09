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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 23 مخالفة تموينية بمطروح (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:03 م
مديرية تموين مطروح
مديرية تموين مطروح
ياسمين شعيب
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نظمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية بمدينتى الضبعة ومرسى مطروح تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية.

وأوضح حسن الشيباني مدير عام مديرية التموين بمطروح أن الحملة التموينية بمدينة مرسي تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية ومنها 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، و9 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و4 مخالفات عدم إعطاء بون للمواطن بصرف مستحقاته المقررة من الدقيق.

وأوضح أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للوقوف علي سلامة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية.
ضبط 23 مخالفة تموينية بمطروح (صور)
ضبط 23 مخالفة تموينية بمطروح (صور)
ضبط 23 مخالفة تموينية بمطروح (صور)
ضبط 23 مخالفة تموينية بمطروح (صور)
ضبط 23 مخالفة تموينية بمطروح (صور)
ضبط 23 مخالفة تموينية بمطروح (صور)

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