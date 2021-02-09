ضبط 23 مخالفة تموينية بمطروح (صور)

نظمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية بمدينتى الضبعة ومرسى مطروح تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية.وأوضح حسن الشيباني مدير عام مديرية التموين بمطروح أن الحملة التموينية بمدينة مرسي تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية ومنها 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، و9 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و4 مخالفات عدم إعطاء بون للمواطن بصرف مستحقاته المقررة من الدقيق.وأوضح أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للوقوف علي سلامة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية.