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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: مؤسسات الدولة تتعرض لحرب إلكترونية من جهات أجنبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:30 م
جريدة الدستور
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قال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن مؤسسات الدولة الجزائرية وفي مقدمتها الجيش تعرضت لحرب الكترونية من جهات أجنبية.

وأضاف بلحيمر في تصريحات له اليوم الثلاثاء، خلال ندوة برلمانية حول "الجريمة الالكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن": "لقد استهدفت الحرب مؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني، الذي لم يتوان عن الدفاع عن أمن وسلامة الوطن بكل شجاعة".

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية تتصدى لهذه المخططات مهما تنكر أصحابها بأسماء مستعارة عبر مواقع الانترنت، مضيفا أن "تنامي الجريمة الالكترونية يظهر كلما لحقت مناسبات بمسار الجزائر الجديدة، من خلال استدراج الشباب وغسل الأدمغة للتفرقة والعنف بين الجزائريين".

وقال إن "الجزائر التي تسعى إلى صناعة محتوى رقمي احترازي مستهدفة بحرب الكترونية تتقاطع أذرعتها بين جهات أجنبية، ولقد راهنت الجهات الأجنبية على فشل المسار الديمقراطي الذي أوصلته الانتخابات الحرة والحراك الشعبي إلى بر الأمان".

وأكد ضرورة التصدي للجريمة الالكترونية للتركيز على انتاج محتوى وطني مبني على المواقع الالكترونية العلمية، مشيرا إلى ما تخلفه الجريمة الإلكترونية من تداعيات جسيمة تتطلب من الجميع تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وقال إن "الجريمة الالكترونية بالنظر الى أضرارها الجسيمة تتطلب منا جميعا تكثيف الجهود في اطار رؤية مندمجة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات مثل المساجد، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني اسهاما في المحافظة على أمن وطننا وسلامة مواطنينا".

وأضاف أن الشرطة سجلت ارتفاعا في معدل الجرائم الالكترونية بنسبة 22.63 بالمائة خلال عام 2020، مقارنة بـ 2019 ما يتطلب تنظيم مجال الرقمنة واعتماد برامج للتوعية بمخاطر الجريمة الالكترونية، واضطلاع الأسرة بمسؤوليتها واقرار نصوص ردعية ضد المتورطين".

وأشار إلى أن العالم الذي أحيا قبل أيام "اليوم العالمي للانترنت الآمن" أدرك خطورة هذه الجريمة التي أصبحت واقعا مخيفا لما يفرضه التطور التكنولوجي والرقمي المذهل، بل هو من النتائج المؤسفة لانحراف الإنسان وسوء استعماله للعلوم والاختراعات، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم أخطر من الحروب التقليدية التي تكون فيها ملامح العدو مكشوفة لأن الخصم في هذه الحالة يستخدم برمجيات يتعدى بها على خصوصيات الناس ويشوه صورهم ويسبب أضرارا لمركزهم الاجتماعي ومسارهم المهني.

من جانبه، أكد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) ضرورة تقوية المناعة المجتمعية لمواجهة التهديدات وتحقيق أولويات الجزائر الجديدة التي يحرص الرئيس عبد المجيد تبون على تنفيذها.

وشدد على ضرورة دعم عمل الجيش وجميع المؤسسات الأمنية في مواجهة التهديدات إلى جانب العمل المشترك بين المواطن والمؤسسات من أجل تحقيق أولويات الجزائر الجديدة.

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