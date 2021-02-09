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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3310 إصابات و17 وفاة بكورونا في الإمارات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:40 م
وفاة بكورونا
وفاة بكورونا
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سجلت وزارة الصحة الإماراتية 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 332 ألفًا و603 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 947 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و368 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 313 ألفًا و60 حالة.

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