«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

ينظم معهد جوته الألماني مناقشة حية عبر الفيسبوك مع أحمد منجي وتوماس بلانك، وهما اثنان من فناني الدورة الأولى، برنامج الإقامة الفنية الرقمية الذي بدأ في شهر نوفمبر ٢٠٢٠، ويذاع اللقاء يوم الخميس الموافق 11 فبراير في تمام السادسة مساءً، عبر صفحة جوته على فيسبوك.يهدف برنامج الإقامة الرقمية إلى إتاحة الفرصة للفنانينات المعاصرينات الصاعدينات من خلفيات فنية متنوعة لتلقي الدعم لمشاريعهم وأفكارهم الفنية التي تعتمد بشكل أو بآخر على عنصر رقمي، يدير النقاش الفنان سلام يسري.