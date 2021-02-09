«الزراعة»: تحصين 590 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.وأوضح التقرير أنه تم تحصين 298 ألفًا و765 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم 182 ألفًا و954 رأس أبقار، 104 آلاف و949 رأس جاموس، 10 آلاف و479 رأس أغنام، 383 رأس ماعز حتى 8 فبراير2021.وأوضح التقرير أيضًا أنه تم تحصين 291 ألفًا و260 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 178 ألفًا و336 رأس أبقار، 102 ألف و865 رأس جاموس، 9 آلاف و571 رأس أغنام، 348 رأس ماعز، 140 رأس جمال حتى 8 فبراير2021.وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحًا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.