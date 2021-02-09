تعيين 4 مستشارات في منصب مدير بهيئة النيابة الإدارية

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين 4 مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.وشمل القرار المستشارات رندا محمود محمد حبيب، مديرًا لنيابة شبين الكوم - القسم الثالث، وأماني حسن أحمد البحيري، مديرًا لنيابة الفيوم - القسم الثالث، ورشا حلمي زكي الشنواني، مديرًا لنيابة الاتصالات والدفاع، وغادة محمود رزق، مديرًا لنيابة الإسكان.وقد أتى ذلك الاختيار إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة، وتكريسًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين كل المواطنين دون تمييز.وأشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بدور عضوات النيابة الإدارية ليس فقط في الوظائف القيادية بل وبدورهن المتميز في الإدارات والنيابات المختلفة، واللائي يمثلن ما يقارب نصف عدد أعضائها.