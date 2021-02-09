الشبكة القومية لرصد الزلازل: هزة أرضية شمال الإسكندرية بقوة 3.5 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تمام الساعة الواحدة و3 دقائق و15 ثانية مساء اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة هزة أرضية بقوة ٣٫٥ درجة على مقياس ريختر في البحر المتوسط على بعد ١٥٩ كم شمال مدينة الإسكندرية.وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد- في بيان اليوم- إن تلك الهزة الأرضية وقعت على خط عرض ٢٣٫٦١ درجة شمالًا، وخط طول ٣٠٫١٩ درجة شرقًا، وعلى عمق ٣٠ كم.وأكد أنه لم يرد للمعهد أي شعور من المواطنين بمصر بهذه الهزة، ولا حدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.