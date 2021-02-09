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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لحشد الدعم المالي الدولي لأونروا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:37 م
محمد اشتية
محمد اشتية
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إلى حشد الدعم المالي من الدول المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك خلال استقبال اشتية في مدينة رام الله للمفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، لبحث الوضع المالي للوكالة الدولية وسبل حشد الدعم لها.

واطلع أشتية، بحسب بيان صدر عن مكتبه، من لازاريني على "الوضع المالي الصعب الذي تواجهه أونروا وما تعانيه موازنتها من عجز مالي للعام".

وأشار إلى "أهمية بذل المزيد من الجهود لحشد الدعم المالي من الدول المانحة، لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم".

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في أن تعيد الإدارة الأمريكية الجديدة دعمها لأونروا، بعد توقفه عام 2018 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال اشتية بهذا الصدد "ننتظر من الإدارة الأمريكية إعادة الدعم المالي لوكالة الغوث، في ظل استئناف عودتها للعمل مع العديد من مؤسسات الأمم المتحدة".

وبحسب البيان، بحث اشتية مع لازاريني التنسيق المشترك حول تأمين وإعطاء طعومات فيروس كورونا المستجد للاجئين في فلسطين ودول الشتات.

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