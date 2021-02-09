الأنبا باخوم يترأس الرياضة الروحية للراهبات القبطيات

أقام صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، الرياضة الروحية السنوية لراهبات يسوع ومريم القبطيات، وذلك في الفترة ما بين الجمعة، الموافق 5 فبراير إلى اليوم 9 فبراير 2021، وكان موضوع الرياضة حول كلمة الله.وفي سياق آخر التقي نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بالمجلس الرعوي لكنيسة مارجرجس بساحل طهطا، وذلك بصحبة الأب بولس سنادة، حيث قدم المجلس التهنئة للأنبا توما لسيامته الأسقفية على كرسي إيبارشية سوهاج.