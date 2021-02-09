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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جبران»: مبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي مبادرة قومية طموحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:06 م
الغاز
الغاز
دعاء جابر
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شارك محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، في افتتاح أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمدينة البياضية بمحافظة الأقصر، وافتتحها المهندس طارق الملا، وزير البترول المعدنية، بعد الانتهاء من تجهيزها خلال أقل من 20 يوما، وبدء العمل فعليا في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال رئيس نقابة البترول، تعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية بمجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرًا، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

وأشاد رئيس نقابة البترول بدور وزير البترول في صناعة ائتلاف لشركات التسويق بقطاع البترول لإنشاء محطات تموين للسيارات بالغاز الطبيعي ومراكز تحويل السيارات بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

كما أشاد رئيس النقابة بالدور التي تقوم به شركات قطاع الأعمال بوزارة البترول وخطط تلك الشركات لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

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