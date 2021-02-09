«الزراعة» تبحث الكشف على المنتجات وزيادة الصادرات

التقت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة والمهندس محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بمقر المعمل بالدقي، لمناقشة التعاون بين الجهتين بمختلف الأنشطة ويقدمها المعمل.حضر الاجتماع دكتور طاهر سعيد مدير التسويق بالمعمل ودكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل وصفاء حسين إدارة التسويق، وأشاد المدير التنفيذي بالخدمات التي يقدمها المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات في تصريحات صحفية اليوم، على هامش الزيارة، إن الاجتماع تطرق لدور المعمل في تقديم الخدمات التي تحتاجها الصادرات الزراعية والكشف عن حالة هذه المنتجات وهو ما ساهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية إعتمادا علي جودة المنتجات الزراعية المصرية.وأضافت هند عبداللاه، انه تم استعراض عدد العينات التي يقوم المعمل بتحليلها لزيادة الصادرات وتسهيل إجراءات التصدير في المواعيد المحددة وتلبية إحتياجات التصدير، والعمل علي مدار الساعة لتقديم مختلف الخدمات للمصدرين والجهات ذات العلاقة ومنها هيئة سلامة الغذاء