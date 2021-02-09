ضبط 23 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات بمطروح

أكدت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندس حسن الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنها قامت بحملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية على الأسواق المحلية والمخابز بمدينة الضبعة ومطروح.وأكدت المديرية في تقرير لها حصلت «الدستور» على نسخة منه أن الحملات تمكنت من ضبط عدد 23 مخالفة تموينية، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بواقع عدد 3 ثلاثة مخالفات:عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بواقع 4 مخالفاتعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع بواقع 9 مخالفاتعدم إعطاء بون للمواطن بصرف مستحقاته المقررة من الدقيق بواقع 4 مخالفاتتم قيد المحضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على السيد وكيل النائب العام للنظر والتصرف.يأتي ذلك لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط اية مخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.