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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الجبالي» يرفع الجلسة العامة للبرلمان إلى الأحد المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:00 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيعود للانعقاد صباح الأحد القادم وأنه سيكون يوم مشهود ومهم جدا.

وطالب الجبالي، النواب بالحضور في جلسة الأحد العامة ولم يفصح رئيس المجلس عما سوف يتناوله المجلس ويناقشة في تلك الجلسة إلا أن التكهنات تشير إلى أنه قد يكون هناك أمرين مهمين الأول يتعلق بالنائب محمد عبدالعليم داود والذي تم إحالته إلي هيئة مكتب المجلس ومن ثم الي لجنة القيم في واقعة الكراتين الشهيرة والتي شهر فيها بأعضاء حزب مستقبل وطن والتي من المقرر ان يكون فصلها الأخير داخل المجلس الاحد باتخاذ قرار نهائي بشأنها وفقا لما سيتم إقراره في لجنة القيم وما ستوصي به.

أما الأمر الآخر فهو العمل علي مناقشة لائحة مجلس الشيوخ والتي انتهت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية من مناقشتها.

جدير بالإشارة أن حزب الوفد قرر فصل النائب محمد عبدالعليم داود من رئاسته للهيئة البرلمانية لحزب الوفد داخل مجلس النواب وتعيين النائب سليمان وهدان بدلا منه على أن يكون نواب رئيس الهيئة كل من النواب هاني أباظة ومحمد مدينة وأيمن محسب.

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