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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يوافق على مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:58 م
المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وافق مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي مُتسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية المُتفق عليها دوليًّا، وذلك من خلال إجراء حوار بشأن السياسات ونقل المعارف بين بلدان الجنوب وإيفاد الخبراء، فضلًا عن مساعدة الدول النامية على تهيئة هذه الحلول، بما يتماشى مع ظروف بلادهم.

وتتمثل الأولويات الأساسية بناء شراكة قوية قادرة على الاستمرار بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي في تحديد الدروس المستفادة من جمهورية مصر العربية والدول الإفريقية وأفضل الممارسات المُتبعة في مجالات الصمود والحماية الاجتماعية واستراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية، فضلًا عن تسهيل عملية تبادل خبرات الدول، ومعارفها، وممارستها الابتكارية داخل القارة الإفريقية ومع دول شريكة خارج القارة، وذلك في ما يتعلق ببناء القدرة على الصمود، والحماية الاجتماعية، والقضاء على الجوع، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية.

كما تتمثل الأولويات الأساسية في إقامة روابط مع منصات تبادل المعلومات، والمعارف التابعة للاتحاد الإفريقي حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والتزامات إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي، إلى جانب إقامة علاقات أوثق بين منصة التعاون بين بلدان الجنوب و\"آلية التنسيق من أجل إفريقيا" بمصر، وبين مؤسسة بناء القدرات الإفريقية، وغيرها من المنظمات الإفريقية الإقليمية من ناحية أخرى.

وأشاد النواب بالاتفاقية، مؤكدين أنها تعزز الوجود المصرى بافريقيا حيث اكد النائب طلعت عبد القوى ان اى نشاط مصرى فى افريقيا نشاط محمود مضيفا أن الاتفاقية تعمق دور مصر الريادى فى ان تقود مصر حملة دولية لتوفير الغذاء فلن ندخل افريقيا الامن خلال المشروعات وتوفير الغذاء.

وقال النائب علاء النجار حينما نشارك برنامج الغذاء العالمى لتوفير الغذاء لإفريقا أمر جيد ونؤيده، مشددا على ضرورة الانتشار فى القارة السمراء وتنميتها.

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