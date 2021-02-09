محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في مشروع مجمع المصالح بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجدي،د بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال المرحلة الاولي بمجمع المصالح الحكومية، والتي يتم تنفيذها على مساحة 38 فدانًا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مباني المديريات والهيئات الحكومية والأنشطة التجارية ومبني للتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.جاء ذلك خلال متابعته اليوم، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز لسير الأعمال الإنشائية، والوقوف على معدلات التنفيذ بمجمع المصالح الحكومي المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينه الخارجة علي مساحة ١٠١ فدان، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.