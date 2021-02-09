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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في مشروع مجمع المصالح بالخارجة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:58 م
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجدي،
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجدي،د بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال المرحلة الاولي بمجمع المصالح الحكومية، والتي يتم تنفيذها على مساحة 38 فدانًا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مباني المديريات والهيئات الحكومية والأنشطة التجارية ومبني للتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز لسير الأعمال الإنشائية، والوقوف على معدلات التنفيذ بمجمع المصالح الحكومي المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينه الخارجة علي مساحة ١٠١ فدان، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.
محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في مشروع مجمع المصالح بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في مشروع مجمع المصالح بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في مشروع مجمع المصالح بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في مشروع مجمع المصالح بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في مشروع مجمع المصالح بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في مشروع مجمع المصالح بالخارجة

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