«التضامن» تُعلن إجراءات جديدة لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة وتصميم هيكل تنظيمي وإداري مستحدث يتوافق مع رؤية تنمية الجهاز الإداري للدولة لخدمة المواطنين.وأكدت الوزارة في بيان أن إعادة الهيكلة تضمنت عدة إجراءات ومنها:-- إنشاء وإحلال وتجديد أو تطوير البنية التحتية لإجمالي 602 وحدة اجتماعية و18 إدارة اجتماعية و5 مديريات بتكلفة إجمالية 406 مليون جنيه.- استحداث معايير جودة لجميع خدمات الوزارة وجارٍ تطوير نظم متابعة مميكنة.- ميكنة 27 مديرية تضامن اجتماعي و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية.- ربط شبكي بين قواعد بيانات وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والأزهر وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.- إتاحة خدمات التسجيل الإلكتروني للحصول على مختلف الخدمات.- إتاحة كل التظلمات والشكاوى على الموقع الإلكتروني.- توفير 3.5 مليون خط محمول لمستفيدى برنامج «تكافل وكرامة» بالتعاون مع وزارة الاتصالات لسهولة التواصل بين الوزارة والمستفيدين من البرنامج.