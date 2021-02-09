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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمشروع إنتاج الحرير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:55 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمعدلات أداء العمل وسرعة التنفيذ بمشروع إنتاج الحرير الواقع شمال مدينة الخارجة
جاء ذلك خلال تفقده للمشروع المقام على مساحة 300 فدان بواقع 50 فدان زراعة توت ومعامل لإنتاج الحرير ومساحة 250 فدان لزراعة النخيل، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية ونظام الري المطور، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل لمضاعفة الإنتاج، وإقامة مشروعات مستحدثة تحقق عائد اقتصادي مرتفع، بالإضافة إلي أنها من المشروعات كثيفة العمالة مما توفر فرص عمل دائمة لأبناء المحافظة.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، سير العمل بطريق أرض البحوث بالخارجة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بطريق أرض البحوث بمدينه الخارجة، الذي يجري رصفه بطول 300 م وبعرض 8 متر لربط أحياء الزهور والمعلمين والامل ببعضها، لتصبح أجمالي مسافة الطرق المنفذة حتي الأن 1 كم، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وسرعة التنقل من الأحياء والحصول على الخدمات المختلفة بشكل سريع وآمن.


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