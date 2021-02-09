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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سليمان وهدان رئيسا لهيئة «الوفد» البرلمانية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:52 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
إسلام نصير
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قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية، ومحمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية بهذا القرار.

وكان أبو شقة قرر فصل ياسر الهضيبي، طارق سباق، محمد عبده، حسين منصور، محمد عبد العليم داوود، نبيل عبدالله، محمد حلمي سويلم، حمدان الخليلي، حاتم رسلان، ومنعهم من دخول الحزب نهائيا، وإحالة محمد مجدي فرحات للنيابة العامة للتحقيق معه في التخابر مع قنوات أجنبية.

وقال أبوشقة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحزب في الدقي، إن قرارات الفصل جاءت انطلاقا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيس الحزب بحماية الحزب والدفاع عن مصالحه.

كما قرر تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا، مؤكدا أن هناك أدلة كافية تؤكد أن الحزب كان يسير ومدبر له السقوط في الهاوية.

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