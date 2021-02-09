«الزملوط» يشدد على تيسير الإجراءات أمام مقدمي طلبات تصالح البناء

شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على ضروة تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين مقدمي طلبات التصالح والتغلب علي الروتين الحكومي، للإنتهاء من كافه الطلبات البالغ عددها 992 طلب علي مستوي المحافظة.جاء ذلك اجتماعه اليوم مع المستشار محمد أحمد سعيد رئيس لجنه البت بملف التصالح في مخالفات البناء ورؤساء اللجان الفنية بمراكز المدن، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عم المحافظة المساعد.وأكد الزملوط علي ضرورة التنسيق مع كافة الجهات لسرعة إنجاز استيفاء كافة المستندات الخاصة بملفات التصالح، لافتا بأن عدد المخالفات بالمحافظة يعد ضئيل جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى.