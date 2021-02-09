رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر طعن متهم على سجنه مؤبد في «خلية الصواريخ» 26 مايو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:46 م
متهم
متهم
طباعة
حددت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، جلسة 26 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات طعن متهم صادر بحقه حكم بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الصواريخ»، والقضية رقم 396 حصر أمن دولة عليا لاتهامه مع آخرين بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني