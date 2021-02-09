نظر طعن متهم على سجنه مؤبد في «خلية الصواريخ» 26 مايو

حددت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، جلسة 26 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات طعن متهم صادر بحقه حكم بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الصواريخ»، والقضية رقم 396 حصر أمن دولة عليا لاتهامه مع آخرين بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.