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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:51 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزى للتعمير والجهات المُنفذة لمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" الذى يجرى تنفيذه على مساحة ١٢ فدان "١٥٠.٤٠٠ الف متر مربع" بمنطقة شطا.

شهد اللقاء بحث آخر التطورات والموقف التنفيذى للمشروع، وكذلك عرض ماتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع والزيارة التى أجرتها محافظ دمياط للموقع الأسبوع الماضي، وذلك بخصوص المكان المخصص لرصيف التنزيل وإضافة مقر إدارى أعلى مبنى الأعلاف وأيضًا نقطة الارتكاز الأمنى، كما اطلعت "المحافظ" على المخطط الخاص بالحظائر وكذا المجزرين الحكومى والاستثمارى.

وقد ناقشت "الدكتورة منال عوض" الموقف الخاص بمحطة المعالجة الخاصة بالمجزر وفقًا لما هو متوقع من إجمالى التصرفات الواردة لها لانشائها بنظام المعالجة الثلاثية، فضلًا عن إستعراض مقترح إنشاء محطة معالجة وفصل الدم الناتج من عمليات ذبح الحيوانات، وذلك من خلال مراحل متعددة طبقًا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي والمعايير البيئية، ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر"، إذ تُعد الأخيرة مشروع منفرد يخدم المحافظة بأكملها ليس المجزر فقط، نظرًا لما سيحققه من عائد مالى كبير.

وقد أكدت "الدكتورة منال عوض" على أهمية ذلك المشروع الذى يأتى وفقًا لخطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منطقة متكاملة تتضمن محجر ومجزر ذى خدمات متعددة، وذلك لتحقيق أهداف محاور الإستراتيجية الخاصة بتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية، وبالأسعار المناسبة، لافتة إلى أن موقع المشروع الذى يتميز بوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، فضلًا عن وقوعه خارج الكتلة السكنية، كما أكدت "الدكتورة منال عوض" الى أن المجزر يُعد من أحد المشروعات الهامة التى تحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة كما من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

وفى ختام متابعتها للموقف الانشائى للمجزر، أكدت "محافظ دمياط" مجددًا على أهمية تنفيذ كافة الأعمال المدنية والميكانيكية وفقًا للمخطط العام المتفق عليه، وكذا التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية، وذلك للانتهاء من هذا المشروع الهام على الوجه الأكمل طبقًا للجدول الزمنى المحدد والمعايير الفنية والبيطرية والمواصفات المقررة عالميًا فى هذا الشأن والتى تم مراعاتها بالدراسات الموضوعة فى وقت سابق.

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