صيادون في بريطانيا يعيدون تسمية الأسماك لزيادة جاذبية الأصناف

يخطط صيادون في جنوب إنجلترا لإعادة تسمية بعض الأسماك لجعلها مشهية بشكل أكبر للبريطانيين.وقالت منظمة "كورنيش" لمنتجي الأسماك إن أسماك مثل سبايدر كراب "سلطعون العنكبوت" والميجرام - وهي سمكة مسطحة - ستعاد تسميتها إلى "كورنيش كينج كراب" و"كورنيش سول" لمحاولة زيادة المبيعات.وقال بول تريبيلكوك، الرئيس التنفيذي للمنظمة، لصحيفة تايمز: "هناك شيء سلبي في اسم ميجريم- إنه دلالة جريم (غير جذاب أو خطر)".وأضاف: "سلطعون العنكبوت لا يبدو جميلا مثل السلطعون البني... نحاول أن نفهم بشكل صحيح العوائق التي تمنع الناس في هذا البلد من تناوله".وتشمل التغييرات السابقة إعادة تسمية سمكة باتاجونيا المسننة إلى القاروص التشيلي في الولايات المتحدة وكندا لزيادة المبيعات هناك.وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجه الصيادون مشاكل في محاولة تصدير منتجاتهم إلى الخارج بعد انتهاء الفترة الانتقالية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.وبموجب اتفاق تجاري جديد، تم الاتفاق عليه بين لندن وبروكسل، يتعين على الشركات التي تصدر البضائع إلى الاتحاد الأوروبي الآن ملء صفحات إضافية من الأوراق للامتثال للوائح الجمارك الجديدة.