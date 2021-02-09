بهدف تطويرها وإعادة تخطيطها.. «الزملوط» يتفقد درب السندادية

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، منطقة درب السندادية بمدينة الخارجة، وذلك لمعاينة مباني الخطورة الداهمة من الطوب اللبن الموجودة بالمنطقة، حيث وجه بسرعة البدء في إزالة وتأهيل المنطقة وإعادة تخطيطها، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتطوير المناطق غير الآمنة علي مستوي مدينة الخارجة.رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندسة إيمان حسين، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية.ووجه الزملوط أيضًا بإقامة حوار مجتمعي مع المواطنين من ملاك المنطقة، وعرض بدائل التطوير، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة أوجه الخطورة بالمنطقة واستعادة الوجه الحضاري بها.