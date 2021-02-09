إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان، محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.