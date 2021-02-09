اتهام الحكومة الماليزية بازدواجية المعايير بسبب كورونا

تُتَهم الحكومة الماليزية باتخاذ معايير مزدوجة، بسبب إعفاء الوزراء من الخضوع لحجر صحي إلزامي، بينما تقوم السلطات باعتقال مواطنين آخرين لخرقهم القيود المفروضة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.ودخل الإعفاء حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، مما يعني أن الوزراء سوف يخضعون للمراقبة لمدة ثلاثة أيام لدى عودتهم من الخارج، بدلا من خضوعهم لحجر صحي مدته 10 أيام.ومن جانبه، قال ليم جوان إنج، زعيم "حزب العمل الديمقراطي" المعارض ووزير المالية السابق، إن التناقض يرقى إلى مستوى "المعايير المزدوجة".وانتقد رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق، النائب عن حزب "المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة"، إعفاء الوزراء من الحجر الصحي، ووصفه بأنه يشكل خطرا على الصحة، حيث أنه من المحتمل أن "ينقل الوزراء العدوى من الخارج".وكانت الحكومة الماليزية فرضت في الشهر الماضي إغلاقا ثانيا لمكافحة تفشي الوباء، بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة، حيث سجلت البلاد معظم حالات الاصابة الجديدة بين كل مليون شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.كما فرضت الحكومة حالة الطوارئ، وعلقت عمل البرلمان حتى شهر أغسطس المقبل، ودفعت أحزاب المعارضة إلى رفع دعاوى قضائية.