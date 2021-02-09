البابا تواضروس ينعى القمص أرسانيوس صبري

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ولمجمع كهنة القطاع، في نياحة الأب المبارك القمص أرسانيوس صبري، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.ورحل القمص أرسانيوس صبري، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة باكوس بقطاع شرق الإسكندرية، اليوم، عن عمر قارب 76 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت حوالي 44 سنة خدم فيها بإيبارشية المنوفية، وإفريقيا (دولة غانا) والإسكندرية.وولد الأب المتنيح يوم 2 يوليو 1945، وسيم كاهنًا في 27 مايو 1977، ونال رتبة القمصية في 1 مايو 1997.وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة فلمنج، ظهر اليوم، بحضور نيافة الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة كنيسته وعدد من كهنة الإسكندرية، وأعضاء أسرته.