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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ذا جابان تايمز: الحكومة اليابانية تعتزم رفع الطوارئ عن ثلاث مقاطعات لمواجهة كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:41 م
جريدة الدستور
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تدرس الحكومة اليابانية رفع حالة الطوارئ الأخيرة المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" عن ثلاث مقاطعات يابانية، وهي آيتشي وجيفو في وسط اليابان، إلى جانب محافظة فوكوكا، حيث انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد -19 بشكل كبير.

وأفادت مصادر مطلعة - حسبما نقلت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأن الحكومة اليابانية قد تقرر رفع حالة الطوارئ خلال اجتماع فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا يوم الجمعة المقبل، وذلك على الرغم من أن البعض حذر من هذا القرار في ضوء ارتفاع معدلات إشغال أسرّة المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن الحكومة مددت حالة الطوارئ، التي تم الإعلان عنها في الشهر الماضي لـ 11 من أصل 47 محافظة في البلاد.

وكان من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى أول أمس الأحد 7 مارس ولمدة شهر واحد لعشرة من الـ11 محافظة، بينما تم رفع حالة الطوارئ عن محافظة توتشيجي، كما كان مقررا بشكل مبدئي.

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في اجتماع يوم الاثنين الماضي مع كبار أعضاء (الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم) إن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا آخذ في الانخفاض، وأنه سيتم النظر في إمكانية رفع حالة الطوارئ قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها الجديد.

كما قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو - في مؤتمر صحفي في اليوم ذاته - إن الحكومة تراقب عن كثب أعداد الإصابات الجديدة وسوف تنظر في رفع جزئي محتمل لحالة الطوارئ أثناء الاستماع إلى آراء الخبراء.

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