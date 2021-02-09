المبعوث الأممي يعبّر عن قلقه إزاء استئناف الحوثيين الأعمال العدائية شرق اليمن

عبّر مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء استئناف جماعة أنصار الله الحوثية الأعمال "العدائية" في محافظة مأرب شرقي البلاد.وقال جريفيث، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلق للغاية من استئناف أنصار الله الأعمال العدائية في محافظة مأرب، خصوصا ونحن نشهد تبلور زخم دبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية".وأكد جريفيث أن "التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض تلبي تطلعات الشعب اليمني هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع".وكثف الحوثيون هجماتهم المسلحة على مواقع "الجيش اليمني"، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، في مأرب منذ الأحد الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، حسبما أكد الجيش في بيان سابق.وتسيطر قوات الجيش على معظم أجزاء محافظة مأرب، فيما يسيطر الحوثيون على بعض مديريات المحافظة.