مطار برج العرب يستقبل 58 رحلة دولية وداخلية وتجارية اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، اليوم الثلاثاء، سفر ووصول 10 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، عبر 58 رحلة دولية وداخلية وتجارية، لمختلف شركات الطيران المصرية والعربية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.من جانبها، تُواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.