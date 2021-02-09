«الصحة»: فحص 11.5 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

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- وزارة الصحة: اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى كل نقاط مسح المبادرات الرئاسية.- الاكتشاف المبكر يرفع نسبة الشفاء من سرطان الثدي إلى 90%.أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، استمرار عمل المبادرات الرئاسية في كافة نقاط المسح مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأوضحت لـ "الدستور" أنه تم الانتهاء من فحص 11.5 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019، كما تم تقديم العلاج اللازم لـ2848 سيدة.وأضافت المصادر أن المبادرة تستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.وشارت المصادر إلى أن المبادرة تهدف إلى خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي، خفض العبء الاقتصادي علي الدولة عن طريق الكشف المبكر للمرض، ونشر الوعي الصحي، وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمات في البرنامج لتقديم خدمات ذات جودة مميزة تتفق مع المواصفات العالمية، وتجهيز البنية التحتية لعلاج الأورام بمصر استكمالًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.وأكدت المصادر بالوزارة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إن تكلفة العلاج عن المرحلة الأولى تزداد في حالة الاكتشاف في المرحلة الثانية بنسبة 32%، والمرحلة الثالثة بنسبة 95%، والمرحلة الرابعة بنسبة 109%، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يسهم في انخفاض معدل ارتداد الأورام لمراحل الثالثة والرابعة، كما يزيد معدلات نسب الشفاء من% إلى %90.وأضافت أنه تمت التوأمة مع مراكز علاج الأورام العالمية مثل مستشفى أورام جوستاف روسي بفرنسا، ومركز ليون ببرار للأورام بفرنسا، ومستشفى جامعة كنياتا بكينيا، ومستشفى أورام دار السلام بمصر ومعهد ناصر بمصر، ومركز أورام مدينة نصر.ويتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى إتاحة كل المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر"، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكل المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.