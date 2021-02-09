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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد سلبية المسحة الأخيرة.. تعافي المطرب هيثم شاكر من كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:09 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
دعاء عبد المقصود
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استقرت الحالة الصحية للفنان هيثم شاكر، بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، وجاءت المسحة الأخيرة التي أجراها الفنان سلبية ليبدأ التعافي من الفيروس، وذلك بعد خضوعه لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة منذ إصابته بالفيروس من أسبوعين، حيث يخضع للعزل المنزلي وبدأ في التعافي وتحسنت حالته بشكل كبير.

وكتب الفنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحمد لله بعد 16 يوما من العزل المسحة الأخيرة سلبية، آسف أنى ماقدرتش أرد على كل اللي حاول يطمن عليا برسالة أو باتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفى كل مريض".

وكان هيثم شاكر قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ويذكر أنه شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل" حب عمري"، من بطولة سهر الصايغ، ومنة فضالي، ومحمد عادل، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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