بعد سلبية المسحة الأخيرة.. تعافي المطرب هيثم شاكر من كورونا

استقرت الحالة الصحية للفنان هيثم شاكر، بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، وجاءت المسحة الأخيرة التي أجراها الفنان سلبية ليبدأ التعافي من الفيروس، وذلك بعد خضوعه لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة منذ إصابته بالفيروس من أسبوعين، حيث يخضع للعزل المنزلي وبدأ في التعافي وتحسنت حالته بشكل كبير.وكتب الفنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحمد لله بعد 16 يوما من العزل المسحة الأخيرة سلبية، آسف أنى ماقدرتش أرد على كل اللي حاول يطمن عليا برسالة أو باتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفى كل مريض".وكان هيثم شاكر قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ويذكر أنه شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل" حب عمري"، من بطولة سهر الصايغ، ومنة فضالي، ومحمد عادل، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.