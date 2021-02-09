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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف السوداني يستقبل وفد الأئمة والواعظات المصريين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:37 م
وزير الأوقاف السوداني
وزير الأوقاف السوداني يستقبل وفد الأئمة
أميرة العناني
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استقبل نصر الدين مفرح أحمد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمكتبه صباح اليوم، وفدا من الدعاة والواعظات بوزارة الأوقاف المصرية، الذى يزور السودان ضمن قافلة دعوية مشتركة بين مصر والسودان.

ورحب وزير الأوقاف السوداني بالوفد وشكرهم على الزيارة، وأشار إلى أن قافلة الأوقاف التي طافت عددا من ولايات السودان لنشر الدعوة واتباع منهج الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف بين المجتمعات تعد كأول خطوة في إطار تنفيذ التعاون المشترك بين وزارته ووزارة الأوقاف المصرية.

كما زار الوفد مباني المجلس الأعلى للحج والعمرة، واستعرض مدراء الإدارات بالمجلس تقريرا مصورا عن نشأة، وتطور المجلس، وشرح التقرير المفصل الإجراءات الالكترونية لخدمات الحج والعمرة بالسودان، وأشاد الوفد المصري بالطفرة النوعية لأعمال الحج بالسودان.

ومن جانبه قدم وفد الدعاة المصريين برئاسة الدكتور اشرف فهمي، التهنئة للوزير نصر الدين مفرح لتجديد الثقه في وتعيينه وزيرا للشؤون والاوقاف في التشكيل الوزاري الجديد بدول السودان،.

وتضم القافلة كلا من، الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ.





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