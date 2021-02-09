حفظ التحقيقات في مصرع ربة منزل مختنقة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات فى مصرع ربة منزل داخل شقتها بالجيزة، وتبين أن السيدة مختنقة خلال استحمامها، بسبب استنشاقها بخار الماء الساخن، وعدم وجود شبهة جنائية.لوم تتهم أسرة المتوفاة أحد بالتسبب فى وفاتها، كما تسلمت تقرير طبى أكد عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وعليه أصدرت النيابة تصريح بالدفن.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل حمام شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال استحمامها بماء ساخن، تعرضت لاختناق، نتيجة استنشاقها بخار الماء.وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.