محافظ الوادي الجديد يتفقد موقف الأقاليم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع مستوي النظافة العامة بموقف سيارات الأقاليم بمدينه الخارجة والمنطقة المحيطة به، وتطفيل جانبي الطريق المؤدي للموقف لمنع زحف الكثبان الرملية إليه.جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم للموقف، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي مدير مديرية الطرق.كما وجه أيضًا بالمتابعة المستمرة للتأكد من التزام السائقين والركاب لقرار ارتداء الكمامة الواقية بجميع سيارات الأجرة على خطوط السير الداخلية والخارجية، وذلك تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.