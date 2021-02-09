العراق وإيران يوقعان 3 مذكرات تعاون في مجال القضاء

وقع العراق وإيران على ثلاث مذكرات تفاهم في مجال التعاون القضائي وتبادل المحكومين والتعاون في مجال النزاهة ومحاربة الفساد.وقال القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، في تصريح صحفي:"بحثنا مع الجانب الإيراني تبادل المعلومات في جميع المجالات التي تتعلق بالقضاء والمحاكم".وأعرب إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية في إيران، الذي يزور العراق، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات القضائية والقانونية مع العراق وتنقل الزائرين ومكافحة الفساد.وأوضح أن التعاون شمل تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاكل الأحوال الشخصية بين البلدين.