المؤبد لـ«الدكش» في قضية مخدرات جديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المجد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أخطر العناصر الإجرامية، الشهير بـ"الدكش"، وذلك في قضية الإتجار بالمخدرات فى منطقة الأميرية بالسجن المؤبد.كانت محكمة جنايات بنها قضت بمعاقبة المتهم محمد حافظ الشهير بـ"الدكش" بالإعدام شنقا، بتهمة قتل ضابط وخفيرين، وعدد من الجرائم التى ارتكبها ضد أهالى الجعافرة، ويحاكم أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية أخرى متهم فيها بالإتجار فى المخدرات.من أبرز جرائم الدكش، قيامه بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجى معاون مباحث المركز و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمى معاون المباحث و2 من المخبرين.