«مستثمرو سوهاج»: تدشين المدن الجديدة يجذب الاستثمارات

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن تدشين المدن الجديدة والمجمعات الصناعية خاصة في محافظات الصعيد ستساعد في جذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.وأضاف «الشندويلي» أن محافظات الصعيد عانت كثيرا من الإهمال، وتدهور البنية التحتية والطرق والمواصلات، فكان أبناء المحافظات يتركون بيوتهم وأهاليهم ويلجأون لمحافظات الوجه البحري والقاهرة بحثًا عن فرص عمل مناسبة لهم.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الصعيد اليوم يشهد طفرة في الزراعة والصناعة، فضلًا عن تدشين المدن الجديدة للسكن، وذلك يرجع إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل الشعب المصري.