رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:16 م
ترتفع معدلات البحث خلال الساعات الحالية والأيام الأخيرة عبر محركات البحث العالمية وأبرزها محرك البحث جوجل، عن رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 وذلك بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسجيل طلبات استخراج البطاقات التموينية الجديدة.
وتشترط الوزارة للقيام بتقديم الطلب الكترونيًا إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات وأن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة رقم التليفون المحمول الخاص به مُسجل على موقع دعم مصر، أو موقع بوابة مصر الرقميه.
وتستعرض "الدستور" لقراءها رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر.
1- اختيار المحافظة.
2- تسجيل رقم البطاقة التموينية.
3- كتابة الاسم بالكامل.
4- كتابة الرقم القومي.
5- كتابة اسم المحافظة التي يقيم فيها صاحب البطاقة وتحديد الإدارة التموينية.
6- كتابة اسم مكتب التموين التابع لها المواطن.
7- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.
8-اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.
9- كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.
10- كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
11- تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.
12- الضغط على إرسال طلب.
1- يقوم بالدخول على سجل موبايلك.
2- كتابة رقم البطاقة التموينية.
3- ادخل رقم البطاقة التموينة.
4- يختار المحافظة.
5- يسجل الهاتف أو أكثر من رقم.
أولوية تسجيل المواليد الجدد
يذكر أنه تم منح أفضلية وأولوية في تسجيل مواليد الأرامل والمطلقات والمدرجين تحت فئة العمالة غير المنتظمة وبرنامج تكافل وكرامة، والفئات محدودة أو معدومة الدخل لانهم أولي بالسلع المختلفة التي سوف تضاف على بطاقة الأسرة للتموين.
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وتشترط الوزارة للقيام بتقديم الطلب الكترونيًا إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات وأن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة رقم التليفون المحمول الخاص به مُسجل على موقع دعم مصر، أو موقع بوابة مصر الرقميه.
وتستعرض "الدستور" لقراءها رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر.
رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021يمكن للمواطن إضافة مواليد لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني (من هنا) https:www.tamwin.com.eg.
1- اختيار المحافظة.
2- تسجيل رقم البطاقة التموينية.
3- كتابة الاسم بالكامل.
4- كتابة الرقم القومي.
5- كتابة اسم المحافظة التي يقيم فيها صاحب البطاقة وتحديد الإدارة التموينية.
6- كتابة اسم مكتب التموين التابع لها المواطن.
7- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.
8-اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.
9- كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.
10- كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
11- تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.
12- الضغط على إرسال طلب.
خدمات موقع دعم مصريوجد عدد أخر من الخدمات يقدمها موقع دعم مصر من بينها"إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء والزوجة لبطاقة التموين، فصل اجتماعي وضم أفراد جديدة للأسرة، وإصدار بطاقة تموين بدل فاقد، تفعيل بطاقة التموين، ونقل من محافظة إلى أخرى".
طريقة تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصريوجد على الموقع عدد من الخطوات لتسجيل الخطوات ولا تشترط الوزارة أن يكون الخط باسم صاحب البطاقة، إذًا يجب أن يكون رقم الموبايل لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل بأسمه لدى احدى شركات الموبايل وذلك لمرة واحدة فقط.
1- يقوم بالدخول على سجل موبايلك.
2- كتابة رقم البطاقة التموينية.
3- ادخل رقم البطاقة التموينة.
4- يختار المحافظة.
5- يسجل الهاتف أو أكثر من رقم.
أولوية تسجيل المواليد الجدد
يذكر أنه تم منح أفضلية وأولوية في تسجيل مواليد الأرامل والمطلقات والمدرجين تحت فئة العمالة غير المنتظمة وبرنامج تكافل وكرامة، والفئات محدودة أو معدومة الدخل لانهم أولي بالسلع المختلفة التي سوف تضاف على بطاقة الأسرة للتموين.
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