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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإسكان» تخصص مليوني جنيه لمد مياه الشرب لقرى بأسيوط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:33 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
منى هيبه
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وافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على تخصيص مبلغ مليونى جنيه من بند المد والتدعيم خلال العام المالى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، لمد خط مياه شرب لبعض الشوارع المحرومة بمركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، وعدد من القرى تشمل قرى"عرب الشيخ عون الله - الشيخ داوود - بنى هلال - الأنصار - نزالى جنوب بنى يحيى- الحبالصة - الحرادنة".

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، بتوفير مبلغ 5 ملايين و245 ألف جنيه لتوفير مياه صالحة للشرب في القرى المشار إليها.

وأفادت الوزارة في الخطاب الموجه منها إلى النائب، إلى أنه سبق توفير مبلغ وقدره مليوني جنيه من بند المد والتدعيم خلال العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ سيتم استكمال باقى المبلغ المطلوب بالخطط القادمة فور توافر الاعتمادات المالية.

كما أفادت الوزارة بمخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإصدار التعليمات لشركة مياه فرع أسيوط للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة فى حدود المبلغ المتاح وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.
«الإسكان» تخصص مليوني جنيه لمد مياه الشرب لقرى بأسيوط
«الإسكان» تخصص مليوني جنيه لمد مياه الشرب لقرى بأسيوط
«الإسكان» تخصص مليوني جنيه لمد مياه الشرب لقرى بأسيوط
«الإسكان» تخصص مليوني جنيه لمد مياه الشرب لقرى بأسيوط

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