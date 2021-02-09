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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهمين في خلافات ثأرية بالصف لـ16 مارس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهمين اثنين مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين لجلسة 16 مارس للمستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان،

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام، وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

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