اصطفاف المعدات للبدء في تطوير 18 قرية بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

اصطفت المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة..وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم اختيار مركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، والذى يضم 350 ألف نسمة، والذى يمثل 10%؜ من تعداد سكان المحافظة، لتغيير جودة الحياه لديهم من طرق ومرافق وشبكة اتصالات وتعليم، حيث تتميز المنطقة بوجود مشروع غليون للاستزراع السمكى وأيضًا المنطقة الصناعية، مما يخلق فرص عمل وفرص استثمار بها، مؤكدًا على تدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لتلك للمعدات لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى.وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، فى كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير "بنى بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب.