سلالة كورونا الجديدة.. مسؤول يوناني يدعو الحكومة للموافقة على الإغلاق

دعا رئيس الجمعية الطبية اليونانية أثاناسيوس إكساداكتيلوس اليوم الثلاثاء الحكومة على الموافقة على إغلاق صارم لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد وخاصة السلالة الجديدة الأكثر خطورة.وقال إكساداكتيلوس - في تصريح متلفز بحسب ما أوردته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - " إذا أغلقنا حدودنا الآن فسنكون قادرين على الاستماع إلى أجراس عيد الفصح"، مشيرًا إلى أن القيود الأكثر صرامة ستساعد في منع انتشار الفيروس والسماح بإعادة الفتح بشكل أكثر أمانًا بحلول الربيع.وتابع قائلا إن "التطعيمات ستقدم أيضًا بحلول أوائل شهر مارس المقبل، لذلك سنكون في وضع مختلف تمامًا بحلول ذلك الوقت"، داعيا بفرض حظر شبه كامل على الحركة العامة للأسابيع القليلة المقبلة مع تجمع برنامج التطعيم اليوناني المسمى عملية الحرية.