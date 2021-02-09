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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تهدى سارة الأمين درع «التاء المربوطة»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:30 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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أكدت سارة الأمين، إحدى النماذج المصرية بالخارج صاحبة العطاء في مجال المجتمع المدني وخدمة المناطق الأكثر احتياجا، أنها عملت بمصر صحفية استقصائية، ولكن فقدان والدتها دفعها للسفر واختارت كينيا لتكون وجهتها، وهناك استطاعت تكوين مجتمع من المتطوعين لخدمة المجتمع للمساهمة في حفر الآبار بالمناطق الأكثر احتياجا في أفريقيا، بجانب تقديم المساعدات الطبية اللازمة من أدوية وعمليات جراحية بالمساهمة مع خبراء مصر والكنيسة المصرية في كينيا، ما يعزز صورة مصر لدى الشعوب الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاءها مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لاستعراض عدد من الأنشطة الناجحة التي قامت بها في كينيا.

وأضافت سارة أنها خدمت في مركز لعلاج مرضى الإيدز في كينيا، والذي يقوم عليه خبراء ومتطوعون إيطاليون، وبعد مشاركتها في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، صممت على أن تترك بصمة لبلدها، وتؤكد البعد المصري المحب لأفريقيا؛ حيث دشنت مؤسسستها «Happy Africa Organization»، وأعلنتها رسميًا في كينيا بجانب شركتها الخاصة، وساهمت في دعم عدد من الفتيات والسيدات في أوغندا.

وأكدت سارة حرصها الدائم على وضع العلم المصري إلى جانب العلم الكيني أو الأوغندي وعلم المؤسسة وأنها معتزة بمصريتها، ولتؤكد أن الدولة المصرية تضع الأشقاء الأفارقة في أول اهتماماتها، مضيفة أن سبب تسمية المؤسسة «Happy Africa Organization»، هو الوصول لإسعاد أشقائنا في أفريقيا بدعم المصريين، سواء الدعم المادي أو بالخبرات المختلفة في شتى المجالات وبإسهام الخبراء والعلماء المصريين.

وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة الهجرة عن فخرها الشديد بما تمثله سارة من أيقونة نجاح لشابة مصرية؛ حيث أهدتها درع مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، قائلة: أنت أحق بالتكريم ولو كنت عرفتك خلال مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» لأسعدنا حضورك وعرض تجربتك الملهمة"، مؤكدة دعم وزارة الهجرة المطلق لجهودها وتشجيعها على الاستمرار في دعم الأشقاء في أفريقيا، لنصل جميعًا إلى حياة إنسانية كريمة.

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