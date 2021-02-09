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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تشيد بتجربة سارة الأمين: خير مثال على قوة مصر الناعمة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:13 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشابة سارة الأمين، إحدى النماذج المصرية بالخارج صاحبة العطاء في مجال المجتمع المدني وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بإفريقيا، لاستعراض عدد من الأنشطة الناجحة التي قامت بها في كينيا.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بتجربة سارة الأمين، معتبرة إياها رحلة نجاح شابة مصرية، تغلبت خلالها على الكثير من العقبات التي واجهتها، حيث نجحت في الانطلاق لدولة غير وطنها، واستطاعت بصبر وإخلاص أن تنشئ مؤسستها «Happy Africa Organization»، بدعم من عدد من المصريين بالخارج، في مجالات متنوعة لخدمة المجتمع وتحقق مبادئ حقوق الإنسان في توفير سبل العيش الكريم، مثمنة ما تقوم به بمشاركة المصريين بالخارج من رسالة سامية وخير دليل على قوة قوى مصر الناعمة، وتضيف إلى صرح العلاقات بين الشعوب المصرية الإفريقية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج دائمًا مصدر فخر في حرصهم على النجاح في المشروعات التي يشاركون بها بخبراتهم، مضيفة أن الإخلاص والتفاني سمة أصيلة في أبناء مصر حول العالم، ومؤكدة دعمها لكل الجهود المخلصة التي تبني حياة أفضل لأى إنسان، كما أشادت بحرص المصريين بالخارج على البذل والعطاء لبلدهم والبلدان الشقيقة لنحيا جميعًا حياة أفضل.
وزيرة الهجرة تشيد بتجربة سارة الأمين: خير مثال على قوة مصر الناعمة
وزيرة الهجرة تشيد بتجربة سارة الأمين: خير مثال على قوة مصر الناعمة
وزيرة الهجرة تشيد بتجربة سارة الأمين: خير مثال على قوة مصر الناعمة
وزيرة الهجرة تشيد بتجربة سارة الأمين: خير مثال على قوة مصر الناعمة

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