محمود الضبع: العاصمة الإدارية تاريخ يسطر حياة جديدة لمصر حديثة

قال الكاتب الصحفى محمود الضبع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، عبر برنامجها "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن المشروعات التى يقوم بافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد مستقبل مصر، حيث تعطينا نظرة مشرقة ومبهرة لمستقبل مصر، كما أن تفقد الرئيس العاصمة الإدارية- أمس- يؤكد بناء حضارة جديدة لمصر، فنحن نمتلك أكبر مسجد فى العالم يوجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكبر قبة فى القاعة الرئيسية لمجلس النواب".وأضاف الضبع: "العاصمة الإدارية تاريخ يسطر حياة جديدة لمصر حديثة.. فهناك مشروعات تقام على أرض الواقع، وتم بناؤها فى توقيت زمنى قياسي.. فنحن نسابق الزمن.وتابع: العاصمة الإدارية بدأ العامل بها منذ مارس 2015 واليوم مر 6 سنوات على بنائها، كما توجد مدينة العلمين الجديدة، وغيرهما من المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، هناك استراتيجية تسير عليها الحكومة".وتابع الكاتب الصحفى: "الحكومة تسابق الزمن لرؤية 2030، التى ستنقل الدولة إلى مصاف الدول الكبرى والتى تجعل مصر من أهم الدول اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، فهذه المشروعات التى تبنيها الدولة خطوة قوية فى بناء حضارة تليق بهذا الوطن، وبالشعب المصرى الذى تحمل الكثير من أجل الوطن فى ظل ظروف عصيبة، واليوم يجنى ثمار تحمله".وأوضح الضبع: "العالم ينظر إلى العاصمة الإدارية باعتبارها رمزا حضاريا واقتصاديا وسكنيا عمرانيا جديدا، كما تعد واجهة حضارة هذا العصر، من حيث الطراز المعمارى الذى يورث للأجيال القادمة، وكذلك كقيمة اقتصادية مختلفة فى العديد من المجالات، وجولات الرئيس تؤكد أن الدولة المصرية مصرة على التنمية".