رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محمود الضبع: العاصمة الإدارية تاريخ يسطر حياة جديدة لمصر حديثة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:28 م
الكاتب الصحفى محمود
الكاتب الصحفى محمود الضبع
سمر عبدالله
طباعة
قال الكاتب الصحفى محمود الضبع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، عبر برنامجها "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن المشروعات التى يقوم بافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد مستقبل مصر، حيث تعطينا نظرة مشرقة ومبهرة لمستقبل مصر، كما أن تفقد الرئيس العاصمة الإدارية- أمس- يؤكد بناء حضارة جديدة لمصر، فنحن نمتلك أكبر مسجد فى العالم يوجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكبر قبة فى القاعة الرئيسية لمجلس النواب".

وأضاف الضبع: "العاصمة الإدارية تاريخ يسطر حياة جديدة لمصر حديثة.. فهناك مشروعات تقام على أرض الواقع، وتم بناؤها فى توقيت زمنى قياسي.. فنحن نسابق الزمن.

وتابع: العاصمة الإدارية بدأ العامل بها منذ مارس 2015 واليوم مر 6 سنوات على بنائها، كما توجد مدينة العلمين الجديدة، وغيرهما من المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، هناك استراتيجية تسير عليها الحكومة".

وتابع الكاتب الصحفى: "الحكومة تسابق الزمن لرؤية 2030، التى ستنقل الدولة إلى مصاف الدول الكبرى والتى تجعل مصر من أهم الدول اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، فهذه المشروعات التى تبنيها الدولة خطوة قوية فى بناء حضارة تليق بهذا الوطن، وبالشعب المصرى الذى تحمل الكثير من أجل الوطن فى ظل ظروف عصيبة، واليوم يجنى ثمار تحمله".

وأوضح الضبع: "العالم ينظر إلى العاصمة الإدارية باعتبارها رمزا حضاريا واقتصاديا وسكنيا عمرانيا جديدا، كما تعد واجهة حضارة هذا العصر، من حيث الطراز المعمارى الذى يورث للأجيال القادمة، وكذلك كقيمة اقتصادية مختلفة فى العديد من المجالات، وجولات الرئيس تؤكد أن الدولة المصرية مصرة على التنمية".

موضوعات متعلقة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني