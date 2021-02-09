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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تموينية موسعة فى الغربية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:35 م
المهندس محمد أبو
المهندس محمد أبو هاشم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة مكبرة بطنطا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة لضبط لصوص الدعم والفاسدين.

تشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، يرافقه أحمد ورد وأشرف صبحي وأسامه صالح والدكتور شربينى ببيطري الغربية والسائق سامح عنتر.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن سكر تمويني مدعم أثناء محاولة تهريبه على طريق طنطا المحلة، و50 كيلو جرام لحوم مجمدة فاسدة، بالإضافة إلى تحرير عدد 6 محاضر نقص وزن لخبز بلدي مدعم بأوزان تترواح بين 19 و11جرامًا، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك 7 محاضر تسجيل كميات وهمية بغرض التربح وسرقة الدعم.

ومن جانبها أكدت إدارة تموين مركز طنطا، استمرار حملاتها لمحاربة الفاسدين ولصوص الدعم وتجار السوق السوداء.


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