حملات تموينية موسعة فى الغربية





شنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة مكبرة بطنطا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة لضبط لصوص الدعم والفاسدين.تشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، يرافقه أحمد ورد وأشرف صبحي وأسامه صالح والدكتور شربينى ببيطري الغربية والسائق سامح عنتر.وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن سكر تمويني مدعم أثناء محاولة تهريبه على طريق طنطا المحلة، و50 كيلو جرام لحوم مجمدة فاسدة، بالإضافة إلى تحرير عدد 6 محاضر نقص وزن لخبز بلدي مدعم بأوزان تترواح بين 19 و11جرامًا، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك 7 محاضر تسجيل كميات وهمية بغرض التربح وسرقة الدعم.ومن جانبها أكدت إدارة تموين مركز طنطا، استمرار حملاتها لمحاربة الفاسدين ولصوص الدعم وتجار السوق السوداء.