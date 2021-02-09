اسمها مدون على قدمها.. العثور على طفلة حديثة الولادة بشوارع المحلة

عثر الأهالى على طفلة حديثة الولادة ملقاة فى الطريق العام بشارع النوحة بمنطقة الجمهورية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بعثورهم على طفلة حديثة الولادة ترتدى كامل ملابسها وملفوفة بغطاء ملقاة فى شارع النوحة.وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان إلى مكان الحادث وتبين من خلال فحص الطفلة أنها مدون على قدمها الشمال اسم إيمان حمدى محمد وتم نقلها الى مستشفى المحلة العام وتحرر محضر الواقعة، لإخطار النيابة العامة.