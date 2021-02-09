السجن المؤبد لمتهمين بتفجير أبراج الضغط في دمنهور

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن متهمين، وذلك على حكم الإعدام الصادر بحقهم شكلًا وفي الموضوع باستبدالها بعقوبة السجن المؤبد وذلك في إدانتهم بتكوين خلية إرهابية بدمنهور بمحافظة البحيرة.ووجهت النيابة العامة لأعضاء الخلية الإرهابية تهم الانضمام لجماعة محظورة، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبوالمطامير وإحراز سلاح ناري.