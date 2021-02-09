أوكرانيا: لا توجد حاجة لتعزيز إجراءات الحجر الصحي

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، إنه لا توجد حاجة تستدعي تعزيز إجراءات الحجر الصحي في أوكرانيا في الوقت الراهن.وأضاف ستيبانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أنه "وفقًا لاستراتيجيتنا، لا نعتقد أننا سنحتاج إلى فرض إجراءات أكثر صرامة عن تلك المتبعة حاليًا حتى حلول أبريل أو مايو المقبلين"، مؤكدًا أن نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا تحسن مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي".وتابع: إنه "رغم الانتقادات إلا أن استراتيجية مكافحة كورونا التي وافقت عليها الحكومة أتت ثمارها".وأشار إلى أن أوكرانيا سجلت 89 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر العام الماضي، بينما تم تسجيل 25 ألفًا و505 إصابات خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.