تامر حسني ضيف جيهان عبدالله في «أجمد 7 الساعة 7» في عيد الحب

تستضيف الإعلامية المتميزة جيهان عبدالله، في حلقة خاصة من برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، على محطة وراديو نجوم FM 100.6 المطرب تامر حسني لمدة ساعتين من الساعة 7 وحتى الساعة 9 مساءا، يوم الأحد 14 فبراير يوم عيد الحب.ويتحدث تامر حسنى عن آخر أعماله وهو ألبوم "خليك فولاذي" كما يتحدث عن بعض مشاريعه الفنية وأيضا عن أخر أخباره السينمائية، كما يتحدث عن عيد الحب وعن وجود الحب في حياته وأخر تحضيرات لبعض حفلاته وبعض أعماله الدرامية وعن التحضيرات الخاصة بأفلامه.